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Города-призраки появятся на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Предстоящая зима станет для Украины самой сложной с начала спецоперации, в стране из-за отсутствия электричества появятся города-призраки, заявил аналитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко.

По его словам, нанесенный электростанциям ущерб настолько серьезен, что они не могут быть отремонтированы в ближайшем будущем. Причем некоторые никогда не будут восстановлены, предположил эксперты в интервью журналу Newsweek.

«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — спрогнозировал Коваленко.

Из-за потери значительной части электрической генерации в январе население Украины будет снабжаться электричеством два-четыре часа в день, показывают расчеты.

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