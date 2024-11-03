Предельные розничные цены на продукты не будут вводить в России

Российские власти не видят необходимости в установлении
максимальных розничных цен, которые подвержены риску роста стоимости, следует
из протокола совещания по ценам на продукты, состоявшегося в правительстве РФ.
Вместо установления предельных розничных цен ведомства
планируют совместно с ритейлерами и профильными союзами организовать работу по
расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети
и производители могут добровольно ограничивать наценки, приводит «Интерефакс»
протокол совещания.
Ведомства договорились координировать информационную
политику в отношении цен на продукты питания, чтобы избежать возможных
негативных последствий для рынка.
В середине октября стало известно, что российские власти
предпринимают шаги по стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.
Отмечалось, что ведомство наращивает импорт этого продукта из дружественных
стран и ведет мониторинг отпускных цен.