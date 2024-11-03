Предельные розничные цены на продукты не будут вводить в России

Российские власти не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен, которые подвержены риску роста стоимости, следует из протокола совещания по ценам на продукты, состоявшегося в правительстве РФ.

Вместо установления предельных розничных цен ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными союзами организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, приводит «Интерефакс» протокол совещания.

Ведомства договорились координировать информационную политику в отношении цен на продукты питания, чтобы избежать возможных негативных последствий для рынка.

В середине октября стало известно, что российские власти предпринимают шаги по стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Отмечалось, что ведомство наращивает импорт этого продукта из дружественных стран и ведет мониторинг отпускных цен.