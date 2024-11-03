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Предельные розничные цены на продукты не будут вводить в России

Источник:
«Интерефакс»
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Российские власти не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен, которые подвержены риску роста стоимости, следует из протокола совещания по ценам на продукты, состоявшегося в правительстве РФ.

Вместо установления предельных розничных цен ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными союзами организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, приводит «Интерефакс» протокол совещания.  

Ведомства договорились координировать информационную политику в отношении цен на продукты питания, чтобы избежать возможных негативных последствий для рынка.

В середине октября стало известно, что российские власти предпринимают шаги по стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. Отмечалось, что ведомство наращивает импорт этого продукта из дружественных стран и ведет мониторинг отпускных цен.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать