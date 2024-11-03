Гидрометцентр сообщил, что 85% территории России покрыто снегом

Территория, покрытая снегом, в России увеличится с 5 ноября до 85%, но потом покров вновь сократится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5 числа ноября вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу, 85% как минимум», — сказал ТАСС Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что это временный снежный покров. Он также отметил, что процентное соотношение будет варьироваться, такая ситуация является обычной для периода предзимья.