Тренер «Спартака» объяснил победу над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил победу над
ЦСКА в московском дерби работой над деталями.
«Спартак» накануне обыграл ЦСКА в матче Российской
премьер-лиги со счетом 2:0. Мячи забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.
«Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу
происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой
до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими», — приводит
«Чемпионат» слова Станковича.
Тренер спартаковцев отметил, что они с наставником ЦСКА Марко Николичем относятся друг к другу с уважением. При этом Станкович отметил, что в прошедшем матче для его коллеги не было сюрпризов.