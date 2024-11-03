Тренер «Спартака» объяснил победу над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил победу над ЦСКА в московском дерби работой над деталями.

«Спартак» накануне обыграл ЦСКА в матче Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Мячи забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

«Мы всегда работаем над деталями, от матча к матчу происходят корректировки. Сегодня ребята были великолепны, на высоте. С первой до последней минуты оторвали с самоотдачей. Горжусь ими», — приводит «Чемпионат» слова Станковича.

Тренер спартаковцев отметил, что они с наставником ЦСКА Марко Николичем относятся друг к другу с уважением. При этом Станкович отметил, что в прошедшем матче для его коллеги не было сюрпризов.