НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди

Источник:
Sibnet.ru
576 15

Дональд Трамп в случае победы на выборах не сможет остановить войну на Украине, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "я предложу сделку" и "у меня отличные отношения с ...", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, если реально попытается, может стать новым Джоном Кеннеди, который был застрелен в ноябре 1963 года.

Медведев предостерег от завышенных ожиданий от результатов выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

«Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны», — отметил зампред Совбеза РФ.

Еще по теме
Лавров пригрозил Украине сокращением территорий
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»
Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Обсуждение (15)
Картина дня
Российские войска взяли Вишневое в ДНР
Le Figaro констатировала скорый разгром Украины
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди
Российский бесшумный миномет 2Б25 «засветился» в зоне СВО
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
Санкции против России посчитали угрозой мировой экономике
38
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
29
Ким Чен Ын приказал помочь российской армии на Украине
29
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
22
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил