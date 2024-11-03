Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди

Дональд Трамп в случае победы на выборах не сможет остановить войну на Украине, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

«Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "я предложу сделку" и "у меня отличные отношения с ...", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, если реально попытается, может стать новым Джоном Кеннеди, который был застрелен в ноябре 1963 года.

Медведев предостерег от завышенных ожиданий от результатов выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

«Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны», — отметил зампред Совбеза РФ.