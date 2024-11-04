Дважды обретенная: как Казанская икона Богородицы спасла Россию

Казанская икона Божией Матери считается святыней Смутного времени, с ней народное ополчение освобождало Кремль от интервентов в 1612 году. В честь этого события 4 ноября празднуется День народного единства. Одна из самых почитаемых икон была дважды обретена мистическим образом.

Войско Ивана Грозного в 1552 году захватило Казань. В городе заложили собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и учредили Казанскую епархию. В 1579 году в городе случился страшный пожар. По преданию, после этого девочке Матрене явилась Богородица.

Она показала, где найти чудотворную икону. Раскопав в описанном месте пепелище, местные жители обнаружили удивительное изображение, на котором младенец Христос не сидел на руках у матери, а будто бы стоял рядом, готовый отправиться в путь.

Весть о чудесном обретении иконы пронеслась по Казани. Тысячи людей воспряли духом и толпами приходили в храм святителя Николая Тульского, где первое время находилась реликвия. Позднее икону торжественно перенесли в Благовещенский собор.

Как икона стала символом ополчения

Смутное время — масштабный династический кризис царской России в начале XVII века, который привел к захвату Москвы польско-литовскими интервентами и хаосу в государстве. Одним из активных борцов с захватчиками стал патриарх Гермоген.

Он рассылал воззвания и призывал к борьбе. Когда грамоту Гермогена зачитали в Нижнем Новгороде, земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский пообещали «Московское государство от врагов наших очищать до смерти своей».

До патриаршества Гермоген был митрополитом Казанским, поэтому прекрасно знал о чудотворной иконе. Чтобы воодушевить людей, он приказал отправить ополченцам список Казанского образа.

По легенде, перед этой иконой князь Дмитрий Пожарский молился за несколько часов до решающего сражения 22 августа 1612 года, в ходе которого российские войска нанесли поражение польским интервентам. 22 октября были захвачены укрепления Китай-города.

После этого польский гарнизон капитулировал. 27 октября народное ополчение торжественно вступило в Кремль. Казанскую икону, ставшую символом сопротивления, водрузили в приходском храме Пожарских — церкви Введения на Лубянке.

Был установлен новый праздник Казанской иконы — 22 октября (4 ноября по новому стилю). Образ получил название «Московская Казанская икона Божией Матери», специально для нее был построен Казанский храм на Красной площади.

Пропажа и обретение

К XIX веку уже не было полной ясности, где находился подлинник Казанской иконы. Большинство историков считают, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. 29 июня 1904 года монастырь ограбили, реликвия исчезла.

Грабители позарились на драгоценный оклад иконы, стоимость которого доходила до баснословных 100 тысяч рублей. Похитителей нашли благодаря показаниям девятилетней девочки — ими оказались профессиональный вор Стоян Чайкин и его сообщник Ананий Комов.

Злоумышленники несколько раз меняли показания — сначала они сказали, что разрубили и сожгли икону, потом заявили, что продал ее старообрядцам. В итоге вторую версию назвали основной, но найти икону не смогли. Чайкина приговорили к 12 годам каторги.

Существовали и альтернативные версии — некоторые священнослужители были уверены, что Чайкин сжег копию иконы, а оригинал уцелел. После революции 1917 года исчез и образ, находившийся в Казанском соборе в Москве.

4 ноября 2023 года во время богослужения в Успенском соборе патриарх Кирилл неожиданно показал оригинал Казанской иконы Божией Матери, которую более ста лет считали утерянной. Образ нашли в складском помещении патриаршей резиденции в Переделкино.

Известно, что икону в 2002 году передал в дар Русской православной церкви и лично патриарху Алексию II московский коллекционер Сергей Воробьев. Подлинность древней иконы была установлена экспертизой, ее датировали 1580 годом, до этого образ считали искусной подделкой.