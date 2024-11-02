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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сырский оценил наступление российской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские вооруженные силы столкнулись с одним из самых мощных наступлений российских военных с февраля 2022 года, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян», — написал он в телеграм-канале.

Сырский уточнил, что о ситуации на линии фронта он проинформировал чешскую делегацию, возглавляемую начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чехии генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Главком добавил, что на данный момент Чехия пытается помочь Украине своими инициативами по развитию возможностей артиллерии и системы противовоздушной обороны, выразив надежду на продолжение реализации этих инициатив.

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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

жизнилюб

с самого начала делают вид что ничего не происходит....

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!