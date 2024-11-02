Сырский оценил наступление российской армии

Украинские вооруженные силы столкнулись с одним из самых мощных наступлений российских военных с февраля 2022 года, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян», — написал он в телеграм-канале.

Сырский уточнил, что о ситуации на линии фронта он проинформировал чешскую делегацию, возглавляемую начальником Генерального штаба Вооруженных сил Чехии генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Главком добавил, что на данный момент Чехия пытается помочь Украине своими инициативами по развитию возможностей артиллерии и системы противовоздушной обороны, выразив надежду на продолжение реализации этих инициатив.