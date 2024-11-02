Названы самые мощные смартфоны мира

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-устройств за октябрь 2024 года. Лидерство в списке захватил смартфон OnePlus 13, получивший новейший чип Snapdragon 8 Elite.

При тестировании в AnTuTu OnePlus 13 набрал 2 926 644 балла. На втором месте — iQOO 13 с результатом 2 906 489 балла, который также имеет «на борту» Snapdragon 8 Elite. Замыкает тройку лидеров с результатом 2 843 812 баллов смартфон Vivo X200 Pro, оснащенный чипом Dimensity 9400.

Фото: © AnTuTu

В десятку также вошли аппараты Oppo Find X8 Pro (2 842 922 балла), Oppo Find X8 (2 814 445 баллов), Vivo X200 (2 569 965). Далее идут Xiaomi 15 (2 546 330 баллов), Vivo X200 Pro mini (2 467 270 баллов) и Xiaomi 15 Pro (2 467 222 балла).

Замыкает десятку iQOO Neo 9S Pro+, который стал единственным смартфоном в рейтинге, который использует прошлогодний чип Snapdragon 8 Gen 3. Аппарат набрал в тестах 2 097 853 балла.