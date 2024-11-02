Пользователи «Облако Mail.ru» лишатся подаренного «навсегда» хранилища

Пользователей «Облако Mail.ru» уведомили об отмене бесплатных «вечных» 100 Гбайт в хранилище для первых пользователей сервиса. Решение вступит в силу в середине ноября.

Тарифный план с бесплатными 100 Гбайт облачного хранилища предлагался бета-тестерам проекта в 2013 году. Он перестанет действовать 11 ноября 2024 года, следует из уведомления компании.

Доступ к данным пользователей, которые не уместятся в новый лимит, будет сохранен до 11 февраля 2025 года, но просматривать их уже будет нельзя. Если за это время пользователи не перенесут файлы в другое место, то всю информацию удалят.

Решение закрыть тариф с бесплатными 100 Гбайт хранилища «Облако Mail.ru» компания объяснила желанием «сосредоточиться на развитии сервисов для продуктивности».