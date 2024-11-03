Почему зебры полосатые

Ученые называют версии, почему зебры в ходе эволюции получили полосатый окрас, и они взаимно дополняют друг друга, рассказала кандидат биологических наук, доцент МГУ имени Ломоносова Наталья Спасская.

Согласно первой версии, зебры благодаря полосатой окраске маскируются. «Черно-белые полосы — это расчленяющая окраска, которая позволяет разделить силуэт животного на части. При таком делении глаз хищника не воспринимает животное целиком», — приводит портал «Постнаука» объяснение Спасской.

«Вторая версия утверждает, что на темные полосы хуже садятся кровососущие насекомые. Ученые нашли подтверждения этой версии. Мухи плохо реагируют на яркие, контрастные полосы», — сказала она.

В 2015 году ученые выдвинули еще одну версию. Выяснилось, что кожа зебр на солнце нагревается меньше, чем кожа других копытных в этом же климате. Темноокрашенные и светлоокрашенные полосы нагреваются по-разному, и получается конвекция воздуха — некий природный кондиционер.

Скорее всего, словам Спасской, сработал комплекс факторов. Видимо, сначала в ходе мутации появились полосатые особи. А затем контрастность полос усиливались из поколения в поколение, потому что полосатые особи оказались более жизнеспособными.

«Это оказалось эволюционно выгодным адаптивным признаком для популяции», — отметила Спасская.