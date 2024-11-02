Объединенные Арабские Эмираты обеспечат Россию сливочным маслом

Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее импорт сливочного масла из этой страны на российский рынок не осуществлялся. За две недели из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла, уточнило ведомство.

Ранее пресс-служба Минсельхоза РФ отмечало, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.

Изготовители молочной продукции в октябре начали сокращать производство или приостанавливать отгрузки масла в торговые сети, а также уведомлять ретейлеров о повышении цен. Причина — дефицит сырья и растущие издержки.

Согласно данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.