Воссозданы жуткие звуки при сдвиге магнитных полюсов Земли. ВИДЕО

Жуткий «скрип» Земли во время смещения ее магнитных полюсов записали ученые. Им удалось воссоздать так называемый геомагнитный экскурс и смоделировать сопутствующие этому процессу звуки.

Магнитные полюса Земли в настоящее время не совпадают с географическими: южный магнитный полюс находится в Арктике, а северный — в Антарктиде. Они многократно менялись местами на протяжении истории планеты.

Отследить такие события можно ориентации атомов железа и других магнитных элементов в древних вулканических породах. Всего за последние 83 миллиона лет так называемая инверсия магнитных полюсов происходила больше 180 раз.

В последний раз это случилось 780 тысяч лет назад. Однако гораздо чаще магнитные полюса не полностью меняются местами, а на сравнительно короткое время сдвигаются, а затем снова возвращаются обратно, пишет Phys.org.

Такое событие называется геомагнитным экскурсом. Подобный скачок произошел 41 тысячу лет назад и был подтвержден находками палеонтологов в местности Лашамп во Франции. Магнитный беспорядок назвали «событием Лашамп».

Чтобы смоделировать процесс, исследователи собрали данные спутников серии Swarm, которые наблюдают за геомагнитным полем. Затем они составили картину хаотичного передвижения его силовых линий и перевели ее на язык акустики. В итоге у них получился достаточно жуткий трек.

Исследователи отмечают, что во время смещения магнитное поле сильно ослабевает — до 5% от текущего уровня. Это означает катастрофическое снижение степени защиты планеты от губительной радиации Солнца. Подобное событие может оказаться смертельно опасным для человечества.