НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Воссозданы жуткие звуки при сдвиге магнитных полюсов Земли. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
237 1

Жуткий «скрип» Земли во время смещения ее магнитных полюсов записали ученые. Им удалось воссоздать так называемый геомагнитный экскурс и смоделировать сопутствующие этому процессу звуки.

Магнитные полюса Земли в настоящее время не совпадают с географическими: южный магнитный полюс находится в Арктике, а северный — в Антарктиде. Они многократно менялись местами на протяжении истории планеты.

Отследить такие события можно ориентации атомов железа и других магнитных элементов в древних вулканических породах. Всего за последние 83 миллиона лет так называемая инверсия магнитных полюсов происходила больше 180 раз.

В последний раз это случилось 780 тысяч лет назад. Однако гораздо чаще магнитные полюса не полностью меняются местами, а на сравнительно короткое время сдвигаются, а затем снова возвращаются обратно, пишет Phys.org.

Такое событие называется геомагнитным экскурсом. Подобный скачок произошел 41 тысячу лет назад и был подтвержден находками палеонтологов в местности Лашамп во Франции. Магнитный беспорядок назвали «событием Лашамп».

Чтобы смоделировать процесс, исследователи собрали данные спутников серии Swarm, которые наблюдают за геомагнитным полем. Затем они составили картину хаотичного передвижения его силовых линий и перевели ее на язык акустики. В итоге у них получился достаточно жуткий трек.

Исследователи отмечают, что во время смещения магнитное поле сильно ослабевает — до 5% от текущего уровня. Это означает катастрофическое снижение степени защиты планеты от губительной радиации Солнца. Подобное событие может оказаться смертельно опасным для человечества.

Еще по теме
Создан «долгоживущий» кот Шредингера
Найдена печать потомка Добрыни Никитича
Российский остров исчез в Арктике. ФОТО
Немецкий словарь Duden назвал самое длинное слово
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»
Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Обсуждение (1)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

жизнилюб

с самого начала делают вид что ничего не происходит....

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!