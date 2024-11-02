Кадыров отменил свой приказ не брать пленных ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил свой приказ спецназу «Ахмат» не брать в плен украинских военных, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«За последние несколько дней на мое имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят отменить ранее данный мною приказ не брать в плен бойцов ВСУ», — написал он.

Как пояснил глава республики, писали ему как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и сами насильно отправленные на фронт военные. Мотивировали же они свою просьбу тем, что сдача в плен — это единственный способ остаться в живых для не желающих воевать.

«Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моем канале: ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заявил Кадыров.