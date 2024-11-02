НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров отменил свой приказ не брать пленных ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
329 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил свой приказ спецназу «Ахмат» не брать в плен украинских военных, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«За последние несколько дней на мое имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят отменить ранее данный мною приказ не брать в плен бойцов ВСУ», — написал он.

Как пояснил глава республики, писали ему как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и сами насильно отправленные на фронт военные. Мотивировали же они свою просьбу тем, что сдача в плен — это единственный способ остаться в живых для не желающих воевать.

«Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моем канале: ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заявил Кадыров.

Еще по теме
Сырский оценил наступление российской армии
Российская армия освободила Кураховку
Фронт ВСУ севернее Угледара обвалился
Украине предрекли потерю всей юго‑западной части Донбасса
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»
Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Обсуждение (1)
Картина дня
Сырский оценил наступление российской армии
Российская армия освободила Кураховку
Пользователи «Облако Mail.ru» лишатся подаренного «навсегда» хранилища
Безалкогольные напитки начнут продавать по новым правилам
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

жизнилюб

с самого начала делают вид что ничего не происходит....

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!