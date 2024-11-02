Завершены испытания новейшего автомата АМ-17

«Калашников» завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17, сообщил президент концерна Алан Лушников.

«Мы завершили стрельбовые испытания как элемент государственных испытаний нашего автомата АМ-17, это компактный автомат», — цитирует Лушникова пресс-служба концерна.

Глава «Калашникова» уточнил, что автомат разработан для вспомогательных подразделений. АМ-17 весит всего 2,5 килограмма, что меньше, чем вес известного укороченного автомата АКС-74У со складным прикладом.

АМ-17 позволяет разместить на нем полноценную планку типа Пикатинни полной длины. Благодаря этому на модели можно легко установить самые современные прицельные приспособления.

Общая длина нового малогабаритного автомата АМ-17 составляет 740 миллиметров, со сложенным прикладом длина — 490 миллиметров. Оружие разработано под патрон 5,45х39 и комплектуется коробчатым магазином, рассчитанным на 30 патронов.