Создан «долгоживущий» кот Шредингера

Китайские исследователи создали аналог «кота Шредингера» из знаменитого мысленного эксперимента с рекордно долгим временем жизни, которое составило порядка 23 минут. С его помощью можно искать «новую физику», уверены ученые.

В частности, «котов Шредингера» можно использовать для создания новых типов ячеек квантовой памяти, многоуровневых кубитов и систем коррекции ошибок в квантовых компьютерах, говорится в статье физиков, опубликованной журналом Nature Photonics.

Кроме этого, разработку можно применить для создания атомных магнетометров, которые будут проводить замеры с максимально возможной точностью, допустимой с точки зрения законов квантовой механики.

Физики использовали квантово-запутанные частицы. Наличие «запутанности» у частиц позволяет максимально точно измерять их положение и таким образом превосходить стандартный предел точности, накладываемый принципом неопределенности Гейзенберга.

Однако для проведения подобных замеров требуется, чтобы частицы находились в запутанном состоянии очень долго. Ученым удалось решить эту проблему благодаря тому, что им удалось подобрать специальный режим «запутывания» атомов иттербия-173.

Для этого нужно поймать эти атомы в оптические ловушки, охладить их до температуры, близкой к абсолютному нулю, и облучить их при помощи набора из лазерных импульсов. В результате иттербиевый «кот Шредингера» живет около 23 минут, позволяя проводить замеры.

Как возник Кот Шредингера

Кот Шредингера представляет собой «участника» мысленного эксперимента, который был сформулирован в 1935 году Эрвином Шредингером. Он предложил поместить в закрытый ящик кота и механизм, открывающий емкость с ядом в случае распада нестабильного атома.

Это событие может произойти в любой произвольный момент времени, после чего животное погибнет, однако ученые не могут узнать, что кот умер, не открыв ящик. В результате до открытия ящика кот будет живыми и мертвым одновременно, если рассматривать ситуацию в соответствии с принципами квантовой физики.