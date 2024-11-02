НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Создан «долгоживущий» кот Шредингера

Источник:
Sibnet.ru
277 0
Китайские исследователи создали аналог «кота Шредингера» из знаменитого мысленного эксперимента с рекордно долгим временем жизни, которое составило порядка 23 минут. С его помощью можно искать «новую физику», уверены ученые.

В частности, «котов Шредингера» можно использовать для создания новых типов ячеек квантовой памяти, многоуровневых кубитов и систем коррекции ошибок в квантовых компьютерах, говорится в статье физиков, опубликованной журналом Nature Photonics.

Кроме этого, разработку можно применить для создания атомных магнетометров, которые будут проводить замеры с максимально возможной точностью, допустимой с точки зрения законов квантовой механики.

Физики использовали квантово-запутанные частицы. Наличие «запутанности» у частиц позволяет максимально точно измерять их положение и таким образом превосходить стандартный предел точности, накладываемый принципом неопределенности Гейзенберга.

Однако для проведения подобных замеров требуется, чтобы частицы находились в запутанном состоянии очень долго. Ученым удалось решить эту проблему благодаря тому, что им удалось подобрать специальный режим «запутывания» атомов иттербия-173.

Для этого нужно поймать эти атомы в оптические ловушки, охладить их до температуры, близкой к абсолютному нулю, и облучить их при помощи набора из лазерных импульсов. В результате иттербиевый «кот Шредингера» живет около 23 минут, позволяя проводить замеры.

Как возник Кот Шредингера

Кот Шредингера представляет собой «участника» мысленного эксперимента, который был сформулирован в 1935 году Эрвином Шредингером. Он предложил поместить в закрытый ящик кота и механизм, открывающий емкость с ядом в случае распада нестабильного атома.

Это событие может произойти в любой произвольный момент времени, после чего животное погибнет, однако ученые не могут узнать, что кот умер, не открыв ящик. В результате до открытия ящика кот будет живыми и мертвым одновременно, если рассматривать ситуацию в соответствии с принципами квантовой физики.

Еще по теме
Воссозданы жуткие звуки при сдвиге магнитных полюсов Земли. ВИДЕО
Найдена печать потомка Добрыни Никитича
Российский остров исчез в Арктике. ФОТО
Немецкий словарь Duden назвал самое длинное слово
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»
Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Обсуждение (0)
Картина дня
Сырский оценил наступление российской армии
Российская армия освободила Кураховку
Пользователи «Облако Mail.ru» лишатся подаренного «навсегда» хранилища
Безалкогольные напитки начнут продавать по новым правилам
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
32
Санкции против России посчитали угрозой мировой экономике
29
Ким Чен Ын приказал помочь российской армии на Украине
27
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
22
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил