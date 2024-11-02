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Найдена печать потомка Добрыни Никитича

Источник:
Sibnet.ru
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Печать потомка известного богатыря Добрыни Никитича нашли в ходе раскопок в центре Орла, сообщил историк Олег Радюш.

С конца XI до середины XIII века на этом месте располагался город, который был намного старше нынешнего Орла, основанного в 1566 году. Археологи «вскрыли» участок за городскими валами и нашли там большое количество керамики и элементы браслетов, пишет РИА Новости.

Наиболее значимой находкой стала торговая свинцовая печать-пломба около сантиметра в диаметре. У нее с одной стороны показался родовой знак Рюриковичей, а на обороте — кириллическая «П».

Ученые предполагают, что печать принадлежала Путяте Вышатичу, который был киевским воеводой и тысяцким. Он также был сыном Вышаты Добрынича и потомком легендарного Добрыни Никитича.

Считается, что реальный воевода Добрыня помог Владимиру взойти на княжеский престол в обход старшего брата Ярополка. После того как Владимир стал киевским князем, Добрыня был поставлен наместником в Новгороде.

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Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

se 34

Вот путин молодец, он не точто эти ребята с их гнилой политикой, одни значит в США уничтожают газопровод...

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!