Найдена печать потомка Добрыни Никитича

Печать потомка известного богатыря Добрыни Никитича нашли в ходе раскопок в центре Орла, сообщил историк Олег Радюш.

С конца XI до середины XIII века на этом месте располагался город, который был намного старше нынешнего Орла, основанного в 1566 году. Археологи «вскрыли» участок за городскими валами и нашли там большое количество керамики и элементы браслетов, пишет РИА Новости.

Наиболее значимой находкой стала торговая свинцовая печать-пломба около сантиметра в диаметре. У нее с одной стороны показался родовой знак Рюриковичей, а на обороте — кириллическая «П».

Ученые предполагают, что печать принадлежала Путяте Вышатичу, который был киевским воеводой и тысяцким. Он также был сыном Вышаты Добрынича и потомком легендарного Добрыни Никитича.

Считается, что реальный воевода Добрыня помог Владимиру взойти на княжеский престол в обход старшего брата Ярополка. После того как Владимир стал киевским князем, Добрыня был поставлен наместником в Новгороде.