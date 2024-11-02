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Безалкогольные напитки начнут продавать по новым правилам

Источник:
Sibnet.ru
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Розницу и общепит с 5 ноября обяжут передавать сведения о приемке и продаже маркированных безалкогольных напитков в систему «Честный знак». Соответствующее постановление было принято правительством.

Кассир будет сканировать код маркировки на упаковке, касса будет передавать данные о продаже в сервис. Маркировка должна снизить долю нелегальной продукции, которая в безалкогольных напитках, по оценкам экспертов, составляет около 20%.

С 1 декабря 2023 года маркировка стала обязательной для напитков в стеклянной и полимерной таре — кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. С 1 марта 2024 года ее распространили для тех же безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.

С 1 июня 2024 года маркировка стала обязательной для соков, нектаров, растительного молока, компотов, других безалкогольных напитков во всех видах упаковки. Теперь новые правила действуют для всех безалкогольных напитков.

С 5 февраля 2025 года кассы автоматически начнут блокировать продажи просроченных и нелегальных соков и безалкогольных напитков. По оценке экспертов, рост конечной цены продукции после полного введения маркировки не превысит 1% за шесть лет.

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Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

se 34

Вот путин молодец, он не точто эти ребята с их гнилой политикой, одни значит в США уничтожают газопровод...

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!