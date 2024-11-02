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На чем можно сэкономить при оплате через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Жители России могут на портале «Госуслуг» оплатить со скидкой некоторые автомобильные штрафы.

Сделать это возможно  в разделе «Штрафы, Долги» на сайте и в приложении «Госуслуги Авто». Если уложиться в 20 дней со дня наложения штрафа, то его можно оплатить со скидкой в 50%.

Но есть исключения, когда скидка не положена:

  • вождение в пьяном виде;
  • отказ от медосвидетельствования;
  • причинение легкого вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия;
  • повторные нарушения: выезд на красный свет или встречную полосу, а также превышение скорости на 40 километров в час и более;
  • повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке.

Повторным считается нарушение, совершенное в течение года после вынесения постановления о наказании за предыдущее.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

se 34

Вот путин молодец, он не точто эти ребята с их гнилой политикой, одни значит в США уничтожают газопровод...

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!