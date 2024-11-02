На чем можно сэкономить при оплате через «Госуслуги»

Жители России могут на портале «Госуслуг» оплатить со скидкой некоторые автомобильные штрафы.

Сделать это возможно в разделе «Штрафы, Долги» на сайте и в приложении «Госуслуги Авто». Если уложиться в 20 дней со дня наложения штрафа, то его можно оплатить со скидкой в 50%.

Но есть исключения, когда скидка не положена:

вождение в пьяном виде;

отказ от медосвидетельствования;

причинение легкого вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия;

повторные нарушения: выезд на красный свет или встречную полосу, а также превышение скорости на 40 километров в час и более;

повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке.

Повторным считается нарушение, совершенное в течение года после вынесения постановления о наказании за предыдущее.