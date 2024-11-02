На чем можно сэкономить при оплате через «Госуслуги»

Жители России могут на портале «Госуслуг» оплатить со скидкой
некоторые автомобильные штрафы.
Сделать это возможно
в разделе «Штрафы, Долги» на сайте и в приложении «Госуслуги Авто». Если
уложиться в 20 дней со дня наложения штрафа, то его можно оплатить со скидкой в
50%.
Но есть исключения, когда скидка не положена:
- вождение в пьяном виде;
- отказ от медосвидетельствования;
- причинение легкого вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия;
- повторные нарушения: выезд на красный свет или встречную полосу, а также превышение скорости на 40 километров в час и более;
- повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке.
Повторным считается нарушение, совершенное в течение года
после вынесения постановления о наказании за предыдущее.