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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия освободила Кураховку

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России освободили населенные пункты Кураховка в Донбассе и Першотравневое в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт Кураховка в ДНР был освобожден подразделением группировки войск «Центр». Першотравневое в Харьковской области — в результате наступления группировки войск «Запад».

Кроме того, российская армия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Голубовка Харьковской области, Стельмаховка и Надия Луганской Народной Республики, а также Серебряного лесничества.

Поселок Кураховка находится в 46 километрах от Донецка. Железнодорожная станция Першотравневое расположена примерно в 40 километрах от Купянска и всего в 20 километрах от Харькова.

За последние дни Минобороны сообщило о получении контроля над несколькими населенными пунктами. 31 октября ведомство заявило о взятии поселка Ясная Поляна в ДНР, 1 ноября — сел Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка в ДНР.

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