Глава МИД Россия Сергей Лавров заявил, что чем дольше киевский режим срывает договоренности, тем меньше территорий остается у Украины.

«Февраль 2014 года: если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло, и Крым был бы в составе Украины. Но они решили сломать договоренность, потому что им не терпелось поскорее сменить власть», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

Глава МИД России напомнил про февраль 2015 и минские договоренности. «Если бы они выполнили честно эти договоренности, да, Крым уже ушел к тому времени, но осталась бы Украина в границах, включая весь Донбасс. Не захотели, потому что не захотели предоставить части Донбасса особый статус, заключающийся прежде всего в подтверждении права живущих там людей говорить на своем языке».

Лавров также напомнил и о Стамбульских договоренностях. «Ну и третий шанс у них был в Стамбуле в апреле 2022 года, об этом подробно говорил президент [России Владимир Путин] <...>. Ну и, конечно, нынешние реалии тоже отличаются от тех, что были в апреле 2022 года», — подчеркнул министр.