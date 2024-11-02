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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров пригрозил Украине сокращением территорий

Источник:
ТАСС
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Глава МИД Россия Сергей Лавров заявил, что чем дольше киевский режим срывает договоренности, тем меньше территорий остается у Украины.

«Февраль 2014 года: если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло, и Крым был бы в составе Украины. Но они решили сломать договоренность, потому что им не терпелось поскорее сменить власть», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

Глава МИД России напомнил про февраль 2015 и минские договоренности. «Если бы они выполнили честно эти договоренности, да, Крым уже ушел к тому времени, но осталась бы Украина в границах, включая весь Донбасс. Не захотели, потому что не захотели предоставить части Донбасса особый статус, заключающийся прежде всего в подтверждении права живущих там людей говорить на своем языке».

Лавров также напомнил и о Стамбульских договоренностях. «Ну и третий шанс у них был в Стамбуле в апреле 2022 года, об этом подробно говорил президент [России Владимир Путин] <...>. Ну и, конечно, нынешние реалии тоже отличаются от тех, что были в апреле 2022 года», — подчеркнул министр.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

se 34

Вот путин молодец, он не точто эти ребята с их гнилой политикой, одни значит в США уничтожают газопровод...

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!