Раскрыты финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Финальные системные требования стали доступны на странице игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в сервисе Steam.

Минимальная сборка, которая позволит запустить игру, должна включать процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, 8 ГБ оперативки и графический ускоритель Radeon RX 580 8 ГБ или GeForce GTX 1060 6 ГБ.

Что касается рекомендуемых системных требований, то здесь разработчики указали чип Ryzen 7 3700X или Core i7-9700K, 16 ГБ оперативки и видеокарты Radeon RX 5700 XT 8 ГБ, GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ или GTX 1080 Ti 11 ГБ. Игра займет 150 ГБ на накопителе.

Релиз шутера состоится 20 ноября на ПК и Xbox Series S/X. Подписчики Game Pass получат доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2 с первого дня релиза бесплатно. В России игра будет недоступна, также разработчики убрали русский язык, который был основным с первой части франшизы.