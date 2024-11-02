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Раскрыты финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Финальные системные требования стали доступны на странице игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в сервисе Steam.

Минимальная сборка, которая позволит запустить игру, должна включать процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, 8 ГБ оперативки и графический ускоритель Radeon RX 580 8 ГБ или GeForce GTX 1060 6 ГБ.

Что касается рекомендуемых системных требований, то здесь разработчики указали чип Ryzen 7 3700X или Core i7-9700K, 16 ГБ оперативки и видеокарты Radeon RX 5700 XT 8 ГБ, GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ или GTX 1080 Ti 11 ГБ. Игра займет 150 ГБ на накопителе.

Релиз шутера состоится 20 ноября на ПК и Xbox Series S/X. Подписчики Game Pass получат доступ к S.T.A.L.K.E.R. 2 с первого дня релиза бесплатно. В России игра будет недоступна, также разработчики убрали русский язык, который был основным с первой части франшизы.

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Игры #Экшены
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pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

se 34

Вот путин молодец, он не точто эти ребята с их гнилой политикой, одни значит в США уничтожают газопровод...

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!