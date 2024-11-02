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Нужно ли пожимать руку женщинам

Источник:
РИА Новости
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Пол в деловом этикете не имеет значения, поэтому на рабочих встречах пожимать руку во время приветствия можно как мужчинам, так и женщинам, в обычной жизни обходятся устным приветствием.

«Если женщина руководитель, то она вполне может инициировать рукопожатие так же, как и мужчина-руководитель вполне может инициировать рукопожатие», — рассказала РИА Новости бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.

Когда рукопожатие инициируется женщиной в деловом мире, это нормально. В то же время, вариантом нормы считаются и те случаи, когда женщина предпочитает не обмениваться рукопожатиями, добавила эксперт по этикету Татьяна Баранова.

По ее словам, в России есть свой исторический культурный аспект, который предполагает, что в этом нет никакой необходимости. «Как-то так исторически сложилось, что в целом даже в деловой ситуации женщины могут обойтись устным приветствием», — пояснила Баранова.

«Другой вопрос, когда кто-то зашел в переговорную комнату, где уже находятся какое-то количество мужчин и женщин. Здесь уже не совсем было бы корректно поприветствовать всех лично и только мужчин обойти с рукопожатиями, а женщин проигнорировать в этом плане, кивнуть или улыбнуться им», — сказала Баранова.

Она пояснила, что в таких случаях необходимо выбрать одну общую для всех форму приветствия.

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pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

se 34

Вот путин молодец, он не точто эти ребята с их гнилой политикой, одни значит в США уничтожают газопровод...

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!