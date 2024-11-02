Патрушев заявил о попытках вытеснить Россию с Черного моря

Оттеснение России с Черного моря традиционно было одной из ключевых целей коллективного Запада, и в настоящее время ничего не изменилось, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Исторические факты свидетельствуют о том, что оттеснение России от черноморских берегов традиционно рассматривалось в англосаксонской политике как одна из ключевых задач», — цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, и «сегодня коллективный Запад во главе с США вынашивает планы по установлению в Черном море и по его периметру собственного долгосрочного присутствия в ущерб законным интересам нашей страны».

Сейчас «важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения», подчеркнул Патрушев.

Это позволит защитить национальные интересы России, повысить универсальность ВМФ и расширить круг выполняемых задач, сказал председатель Морской коллегии.