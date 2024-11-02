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Охранников в школах вооружат и оденут в бронежилеты

Источник:
«Известия»
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Охранников в школах обяжут иметь оружие, надевать бронежилеты и шлемы в зависимости от ситуации в регионе, сообщил глава Росстандарта Антона Шалаева.

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций», рассказал «Известиям» глава ведомства.

Согласно новым требованиям, в обычной обстановке охранники будут вооружены резиновой палкой и наручниками, а при повышенной опасности обязаны надеть бронежилет и шлем.

Помимо этого, охранники должны иметь документы о прохождении дополнительной физической подготовки. Новый стандарт обязателен для всех государственных учреждений, нанимающих частные охранные предприятия через государственные закупки.

Новый стандарт будет обязателен для государственных учреждений, привлекающих частные охранные компании через систему госзакупок, уточнили в Росстандарте.

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Жизнь #Образование
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