Валиева заявила о планах вернуться в большой спорт

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за употребление допинга до декабря 2025 года, собирается вернуться в спорт.

«Конечно, мысли есть, потому что это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — цитирует ТАСС Валиеву.

По ее словам, она «потихоньку» приходит в форму. Сейчас 18-летняя фигуристка старается уверенно выполнять тройной тулуп и двойной аксель и планирует усложнять контент.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за триметазидин на четыре года. Срок отсчитывался с декабря 2021 года.

Фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023). Из-за дела Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу.