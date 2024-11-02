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Упаковки молочных продуктов уменьшились сильнее всего

Источник:
«Парламентская газета»
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Молочная продукция за последние десять лет больше всего пострадала от даунсайзинга — сокращения количества и веса товара в одной упаковке, сообщили в Молочным союзе России.

«Маленькая упаковка сливочного масла у нас за последние семь — десять лет последовательно "худела" с 200 до 180, а потом и до 160 граммов, большая — с 400 до 340», — рассказал «Парламентской газете» заместитель директора Молочного союза по экономике Александр Рыбин.

Сметаны в пластиковых стаканчиках стало меньше на 85 граммов — раньше было 400, а сейчас в среднем 350-315. «Сырки творожные уменьшились с 50 граммов — до 45 и 40 и так далее», — добавил он.

Уменьшились и упаковки наливных продуктов — молока, ряженки и прочих продуктов. Причем здесь, по словам Рыбина, производители часто идут на хитрость.

Поскольку то же молоко плотнее воды, на ценниках часто указывают объем не в литрах, а в килограммах. Поэтому (особенно если у покупателя нет времени или желания вчитываться в мелких шрифт) все вроде бы получается честно: один килограмм молока купили — один и получили.

Вот только в этом килограмме будет в зависимости от температуры молока и его жирности не литр, а 970 миллилитров или даже меньше, отметил Рыбин.

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Экономика #Торговля #Продукты
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