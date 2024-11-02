Мошенники стали рассылать сообщения об «уголовных делах»

Мошенники стали от лица правоохранительных органов рассылать
на личные аккаунты россиян письма, к которым прилагается скан поддельного
постановления о возбуждении уголовного дела.
В фейковых письмах говорится о возбужденных якобы уголовных делах, в том
числе за дискредитацию Вооруженных сил РФ, распространение заведомо ложной
информации и финансирование Вооруженных сил Украины.
Злоумышленники придумывают пугающие легенды, чтобы побудить
потенциальных жертв перейти по фишинговой ссылке или скачать файл, в котором
может быть скрыта зловредная программа, пояснил ТАСС контент-аналитик «Лаборатории
Касперского» Михаил Сытник.
По его словам, сама легенда меняется в зависимости от
рассылки и целей мошенников. «Мы рекомендуем пользователям всегда быть
бдительными и критически относиться к любым сообщениям в почте и мессенджерах,
особенно если в них торопят или пугают неприятными последствиями, не дают
времени подумать», — сказал эксперт
«Не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений
или скачивать подозрительные файлы. Важно использовать надежное защитное
решение. Оно предупредит, если ресурс, на который человек пытается перейти,
фишинговый. И не даст установить на устройстве вредонос», — посоветовал Сытник.