Мошенники стали рассылать сообщения об «уголовных делах»

Мошенники стали от лица правоохранительных органов рассылать на личные аккаунты россиян письма, к которым прилагается скан поддельного постановления о возбуждении уголовного дела.

В фейковых письмах говорится о возбужденных якобы уголовных делах, в том числе за дискредитацию Вооруженных сил РФ, распространение заведомо ложной информации и финансирование Вооруженных сил Украины.

Злоумышленники придумывают пугающие легенды, чтобы побудить потенциальных жертв перейти по фишинговой ссылке или скачать файл, в котором может быть скрыта зловредная программа, пояснил ТАСС контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

По его словам, сама легенда меняется в зависимости от рассылки и целей мошенников. «Мы рекомендуем пользователям всегда быть бдительными и критически относиться к любым сообщениям в почте и мессенджерах, особенно если в них торопят или пугают неприятными последствиями, не дают времени подумать», — сказал эксперт

«Не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений или скачивать подозрительные файлы. Важно использовать надежное защитное решение. Оно предупредит, если ресурс, на который человек пытается перейти, фишинговый. И не даст установить на устройстве вредонос», — посоветовал Сытник.