НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали рассылать сообщения об «уголовных делах»

Источник:
ТАСС
367 1

Мошенники стали от лица правоохранительных органов рассылать на личные аккаунты россиян письма, к которым прилагается скан поддельного постановления о возбуждении уголовного дела.

В фейковых письмах говорится о возбужденных якобы уголовных делах, в том числе за дискредитацию Вооруженных сил РФ, распространение заведомо ложной информации и финансирование Вооруженных сил Украины.

Злоумышленники придумывают пугающие легенды, чтобы побудить потенциальных жертв перейти по фишинговой ссылке или скачать файл, в котором может быть скрыта зловредная программа, пояснил ТАСС контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

По его словам, сама легенда меняется в зависимости от рассылки и целей мошенников. «Мы рекомендуем пользователям всегда быть бдительными и критически относиться к любым сообщениям в почте и мессенджерах, особенно если в них торопят или пугают неприятными последствиями, не дают времени подумать», — сказал эксперт

«Не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений или скачивать подозрительные файлы. Важно использовать надежное защитное решение. Оно предупредит, если ресурс, на который человек пытается перейти, фишинговый. И не даст установить на устройстве вредонос», — посоветовал Сытник.

 

Еще по теме
Угнанный в Великобритании Land Rover обнаружили в Иркутске
Девушка из Красноярска обманула Wildberries на 1,2 млн рублей
Мошенники стали рассылать вирусы под видом фото в Telegram
Самый громкий скандал США: за что арестовали музыканта P. Diddy
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска взяли Цукурино
Представлен бесшумный танк Hyundai с водородным двигателем
Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»
Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
Патрушев заявил о попытках вытеснить Россию с Черного моря
Власти предложили разрешить автошколам дистанционное обучение
Валиева заявила о планах вернуться в большой спорт
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
67
Российскую армию признали сильнейшей в мире
38
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
31
Санкции против России посчитали угрозой мировой экономике
29
Ким Чен Ын приказал помочь российской армии на Украине
25
Центробанк отложил выпуск новой 500‑рублевой купюры