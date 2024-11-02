Newsweek рассказал о небывалой активности российских войск

Российские войска наступают в зоне специальной военной операции с небывалыми темпами, рассказали изданию Newsweek западные военные эксперты.

«Такие темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику (для строительства укреплений. — Прим.ред.) слишком близко к линии фронта», — считает эксперт частной аналитической компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

По мнению научного сотрудника аналитического центра LSE IDEAS Вука Вуксановича, «падение Селидово показывает, что баланс сил сместился в пользу России».

«Тот факт, что Селидово не было сравнено с землей, как Бахмут, объясняется как желанием россиян использовать этот город для дальнейших операций, так и, что еще важнее, тем, что там было недостаточно украинских войск», — сказал Вуксанович, отметив, что следующей целью России будет Покровск.