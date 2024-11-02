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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Newsweek рассказал о небывалой активности российских войск

Источник:
Newsweek
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Российские войска наступают в зоне специальной военной операции с небывалыми темпами, рассказали изданию Newsweek западные военные эксперты.

«Такие темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику (для строительства укреплений. — Прим.ред.) слишком близко к линии фронта», — считает эксперт частной аналитической компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми.  

По мнению научного сотрудника аналитического центра LSE IDEAS Вука Вуксановича, «падение Селидово показывает, что баланс сил сместился в пользу России».  

«Тот факт, что Селидово не было сравнено с землей, как Бахмут, объясняется как желанием россиян использовать этот город для дальнейших операций, так и, что еще важнее, тем, что там было недостаточно украинских войск», — сказал Вуксанович, отметив, что следующей целью России будет Покровск.  

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Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

jeryakob

росстат. высосем из пальца, наковыряем из носа, возьмем с потолка, узнаем, что одна баба сказала.

жизнилюб

с самого начала делают вид что ничего не происходит....