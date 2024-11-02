Банк России зафиксировал кредитный перегрев

Банк России фиксирует перегрев на рынке корпоративного кредитования, часть отраслей оказалась не особенно чувствительной к высокой ключевой ставке, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — приводит ТАСС слова Даниловой.

Она отметила, что с середины в рознице наметилось замедление. Темпы роста кредитования там уменьшились примерно вдвое: с 2% до ниже 1%. Таким образом, все ограничивающие меры отражаются на рознице.

К условно нечувствительным к ключевой ставке отраслям экономики можно отнести торговлю, сельское хозяйство (в этой отрасли своя более выраженная сезонная специфика), энергетику и ЖКХ, пояснил РГ доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко,

Но даже перечисленные сектора в случае привлечения заемных средств могут испытывать влияние «дорогих денег», добавил он.