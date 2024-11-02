Дональд Трамп в случае избрания президентом США может потребовать от России отвода войск в зоне спецоперации еще до вступления в должность, заявил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Трамп «может позвонить [президенту России Владимиру] Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», когда по традиции проходит инаугурация нового президента, приводит РБК заявление Трампа.

«Сделает ли он это, мы не знаем», — добавил Волкер.

Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине в случае переизбрания президентом США. Он утверждал, что способен добиться прекращения огня в течение суток.

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Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, описывая возможный мирный план Трампа, утверждал, что Киеву придется отдать часть территорий России. Москва также получит гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

Кремле неоднократно подчеркивал, что ценность любого плана по урегулированию конфликта на Украине заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя.