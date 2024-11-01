Российский остров исчез в Арктике. ФОТО

Остров Месяцева из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане исчез, сообщает Русское географическое общество на своем сайте. Территория площадью 53 гектара ушла под воду из-за глобального потепления.

Остров входил в состав Архангельской области. Исследователи следили за его состоянием с 2020 года, его площадь постоянно уменьшалась. По оценке географов, остров окончательно пропал в сентябре 2024 года.

Остров Месяцева Фото: © Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова

«В арктических регионах потепление климата приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и, как следствие, исчезновение некоторых форм рельефа»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем необходимо провести дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить исчезновение острова Месяцева и выявить возможные изменения в рельефе морского дна.