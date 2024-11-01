Немецкий словарь Duden назвал самое длинное слово

Словарь Duden опубликовал список самых длинных слов немецкого языка. Победитель составлен из 67 букв.

Самым длинным словом в немецком языке является юридический термин Grundstckverkehrsgenehmigungszustndigkeitsbertragungsverordnung, сообщается на сайте словаря.

Слово-термин переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении сделок с земельными участками», оно на 23 буквы длиннее самого объемного слова в орфографическом словаре.

Второе и третье места занимают два слова по 58 букв каждое. Это валийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и термин Straenentwsserungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, описывающий «отчисления на обслуживание долга за инвестиции в систему дренажа дорог».

Замыкает список слово Kurzfristenergieversorgungssicherungsmanahmenverordnung длиной 56 букв, что переводится как «правило по краткосрочным мерам для обеспечения безопасности энергоснабжения».