НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Немецкий словарь Duden назвал самое длинное слово

Источник:
Sibnet.ru
94 0

Словарь Duden опубликовал список самых длинных слов немецкого языка. Победитель составлен из 67 букв.

Самым длинным словом в немецком языке является юридический термин Grundstckverkehrsgenehmigungszustndigkeitsbertragungsverordnung, сообщается на сайте словаря.

Слово-термин переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении сделок с земельными участками», оно на 23 буквы длиннее самого объемного слова в орфографическом словаре.

Второе и третье места занимают два слова по 58 букв каждое. Это валийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и термин Straenentwsserungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, описывающий «отчисления на обслуживание долга за инвестиции в систему дренажа дорог».

Замыкает список слово Kurzfristenergieversorgungssicherungsmanahmenverordnung длиной 56 букв, что переводится как «правило по краткосрочным мерам для обеспечения безопасности энергоснабжения».

Еще по теме
Российский остров исчез в Арктике. ФОТО
Стояние на одной ноге назвали индикатором старения
Ошибку нашли в знаменитом первом законе Ньютона
Откуда берется энергия в организме человека
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров
Российские войска взяли Цукурино
Представлен бесшумный танк Hyundai с водородным двигателем
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

corrector

два деда маразматика и нездорово хихикающая женщина ...

jeryakob

росстат. высосем из пальца, наковыряем из носа, возьмем с потолка, узнаем, что одна баба сказала.

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет