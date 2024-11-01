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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Ремастер Horizon Zero Dawn взломали сразу после выхода

Источник:
Sibnet.ru
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Horizon Zero Dawn Remastered доступа для консоли PS5 и ПК. Практически сразу после выхода игру взломали и выложили на торрентах, так как у нее нет DRM-защиты.

В состав ремастера вошла улучшенная версия оригинальной игры с переработанной графикой и освещением, а также масштабное DLC The Frozen Wilds. Стоимость Horizon Zero Dawn Remastered — 50 долларов.

Скачать легальную версию игры можно в сервисах цифровой дистрибуции Steam и Epic Games Store, однако в России экшен купить нельзя. Несмотря на это, Horizon Zero Dawn Remastered получила русскую озвучку.

Официальная версия ремастера Horizon Zero Dawn требует учетную запись PlayStation Network. Таким образом, лицензионную версию приключенческого боевика не смогут оценить жители более чем 120 стран мир, в которых сервис не работает.

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Игры #Экшены
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