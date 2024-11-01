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ТНТ объявил дату премьеры сериала «Макрон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Макрон»

Премьера комедийного сериала «Макрон» о романтических отношениях молодого парня Андрея и взрослой женщины Вики стартует 11 ноября в 21.00 на ТНТ.

Название сериала отсылает к личной жизни президента Франции Эммануэля Макрона, женатого на своей бывшей учительнице. Разница в возрасте в их паре составляет 24 года.

По сюжету, молодой парень Андрей приезжает из Москвы в родной городок Мезень Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Вика – начальница Андрея, их служебный роман перерос в близкие отношения, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте.

У Андрея серьезные намерения, но это вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – «в семье появился свой собственный Макрон». Мама Андрея использует все возможные методы, чтобы Вика исчезла из жизни сына: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам.

Ситуация осложняется тем, что бывшая девушка Андрея тоже с удвоенной силой начинает влезать в жизнь пары, чтобы вернуть себе Андрея, а ее одинокий отец влюбляется в Вику и хочет на ней жениться.

Главные роли в сериале исполнили Алексей Лукин и Марина Александрова. Также в ролях: Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак, Дарья Пицик, Ольга Хохлова, Байбулат Батуллин, Игорь Хрипунов, Поля Полякова, Юлия Акимова, Всеволод Володин.

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