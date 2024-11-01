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Вспышка экстремального класса произошла на Солнце. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Вспышка самого мощного X-класса зафиксирована на Солнце в ночь на пятницу, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, опубликовавшая видео космического явления.

Длительность вспышки X1.3 составила 27 минут, однако событие оказалось полностью локализованным в атмосфере Солнца в результате экранирования области сильными магнитными полями.

Пробить этот заслон плазма не смогла, так как для ухода из солнечной короны она должна разогнаться до скорости не менее 600 километров в секунду. На кадрах хорошо видны движения плазмы, которая под действием вспышечного нагрева растекается по линиям магнитного поля.

«Особенно эффектно выглядит огромная плазменная петля, размером около 150 тысяч километров, сформированная высоко в короне в ходе вспышки. Судя по всему, это и есть неудавшийся выброс», — говорится в сообщении лаборатории.

Из-за того, что выброс фактически «упал» обратно на поверхность Солнца, риски магнитной бури на Земле практически исключены. В понедельник, 4 ноября, ожидается слабый рост плотности солнечного ветра без влияния на геомагнитные индексы.

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corrector

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pepelmetal

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jeryakob

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se 34

Вот путин молодец, он не точто эти ребята с их гнилой политикой, одни значит в США уничтожают газопровод...