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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Фронт ВСУ севернее Угледара обвалился

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия уверенно продвигается вперед севернее Угледара, у ВСУ на данном направлении произошел обвал линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», — оценил ситуацию чиновник в комментарии РИА Новости.

По словам Рогова, российские подразделения продвинулись вперед на данном участке около 20 километров, пройдя севернее населенного пункта Новоукраинка. После этого фронт выровнялся с селом Богоявленка. Наступление продолжается, подчеркнул он.

Сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении трех населенных пунктов в ДНР: Леонидовки рядом с городом Торецк, а также Новоукраинки и Шахтерского на южнодонецком направлении.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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