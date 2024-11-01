Фронт ВСУ севернее Угледара обвалился

Российская армия уверенно продвигается вперед севернее Угледара, у ВСУ на данном направлении произошел обвал линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», — оценил ситуацию чиновник в комментарии РИА Новости.

По словам Рогова, российские подразделения продвинулись вперед на данном участке около 20 километров, пройдя севернее населенного пункта Новоукраинка. После этого фронт выровнялся с селом Богоявленка. Наступление продолжается, подчеркнул он.

Сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении трех населенных пунктов в ДНР: Леонидовки рядом с городом Торецк, а также Новоукраинки и Шахтерского на южнодонецком направлении.