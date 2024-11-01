Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание «оказывать помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне <...>. До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — приводит РБК слова Цой Сон Хи, сказанные ей на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Цой Сон Хи заявила, что «отношения повышаются на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества, а также стратегических отношений со столетней перспективой».

Лавров, в свою очередь, заявил о выходе отношений на беспрецедентно новый уровень. Он подчеркнул, что между военными двух стран налажены «очень тесные контакты» по линии спецслужб, которые позволяют решать практически значимые и важные для безопасности обеих сторон задачи.

Договор о военной помощи

В июне 2024 года лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны», другая окажет ей военную помощь.

Ранее южнокорейская и украинская разведки сообщили о переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Позже эти данные подтвердили в Пентагоне. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данных о переброске войск.

Путин заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная» и если они есть, «значит они чего-то отражают». Он также напомнил о статье 4 Договора о стратегическом партнерстве КНДР и России и отметил, что Москва «никогда не сомневалась, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям».