НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ким Чен Ын приказал прийти на помощь российской армии на Украине

Источник:
РБК
537 5
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание «оказывать помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне <...>. До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — приводит РБК слова Цой Сон Хи, сказанные ей на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Цой Сон Хи заявила, что «отношения повышаются на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества, а также стратегических отношений со столетней перспективой».

Лавров, в свою очередь, заявил о выходе отношений на беспрецедентно новый уровень. Он подчеркнул, что между военными двух стран налажены «очень тесные контакты» по линии спецслужб, которые позволяют решать практически значимые и важные для безопасности обеих сторон задачи.

Договор о военной помощи

В июне 2024 года лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны», другая окажет ей военную помощь.

Ранее южнокорейская и украинская разведки сообщили о переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Позже эти данные подтвердили в Пентагоне. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данных о переброске войск.

Путин заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная» и если они есть, «значит они чего-то отражают». Он также напомнил о статье 4 Договора о стратегическом партнерстве КНДР и России и отметил, что Москва «никогда не сомневалась, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям».

Тема: Военная операция на Украине
Фронт ВСУ севернее Угледара обвалился
Запад перед началом СВО предлагал Зеленскому написать завещание
Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины
Зеленский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров
Российские войска взяли Цукурино
Представлен бесшумный танк Hyundai с водородным двигателем
Обсуждение (5)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

судя по невнятному блеянию байдена о нанесении стратегического поражении россии они у них из чугуна и...

corrector

два деда маразматика и нездорово хихикающая женщина ...

pepelmetal

На америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...

jeryakob

росстат. высосем из пальца, наковыряем из носа, возьмем с потолка, узнаем, что одна баба сказала.