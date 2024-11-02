Скидки и подборки: как хитрят маркетплейсы

Маркетплейсы заняли огромную нишу в торговле и продолжают расширять ее, использую различные хитрости и уловки. Как не попасть на удочку ловких онлайн-продавцов и не накупить ненужных вещей?

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Самый распространенный прием на маркетплейсах — скидки и специальные предложения. Продавцы могут снижать цены, чтобы быстрее продать товар пусть и с меньшей выгодой, но увеличив оборот. Но бывает, что скидку применяют как уловку: размещая товар, продавец сразу завышает цену и от нее уже делает скидку.

Подогрев ажиотажа

Еще один прием — создание искусственного ажиотажа: «осталось столько-то товаров» или «до конца акции осталось столько-то минут». Покупателю говорят: если не купить сейчас, потом будет поздно.

«Такие техники рассчитаны на быстрое принятие решения без возможности отрефлексировать: подходит продукт или нет. Это срабатывает практически во всех категориях: от упаковки сахара до квартиры», — рассказала порталу «Мои финансы» директор по исследованиям агентства КРОС Ксения Касьянова.

«Подборки» — еще одна хитрость. Маркетплейс объявляет распродажу на определенную группу товаров и объединяет это общей темой: «Ликвидация», «Хиты недели», «Акция дня».

#Стиль Как выбрать по отзывам и размерной сетке

Что-то из этих «хитов» действительно стоит дешевле, например, антиперспирант — 250 рублей вместо 300. Человек, который постоянно покупает этот товар за 300 рублей, конечно, выберет его со скидкой.

Ловушка в том, что и другие товары в подборке начинают восприниматься как подешевевшие, и покупатель накидывает в корзину то, что не собирался.

«Если вы сравните эту цену с ценой на аналогичный продукт на других площадках, возможно, вы найдете более выгодное предложение», — приводит пример эксперт.



По ее словам, здесь срабатывает фактор объединения продуктов в группу: «Возможно, при совершении покупки вы выберете 2-3-15 товаров, и сравнивать стоимость по каждой из позиций на разных площадках будет попросту невыгодно с точки зрения времени».

Отзывы

Многие покупатели предпочитают изучать отзывы прежде, чем сделать окончательный выбор. Это действительно может быть информативно. Но нужно помнить, что далеко не все отзывы одинаково объективны.

Не редкость, когда магазины дарят подарки за хорошие отзывы или даже напрямую покупают их. «Не стоит слепо полагаться на отзывы. Существует большое количество инструментов, которые стимулируют их написание», — обратила внимание Касьянова.

С одной стороны для нас, как для покупателей, это дополнительная информация при принятии решения, с другой, если опираться только на отзывы, тоже можно совершить ошибку.

Холодный рассудок

При покупках в маркетплейсах важно контролировать эмоции, действовать рассудительно. Не нужно торопиться. Следует задавать себе вопрос: «Действительно ли мне необходим этот товар?». Если уверенности нет, лучше отложить его и принять решение на следующий день. Как правило, это помогает совладать с приступом шопинга.

Выгодные покупки требуют времени и вовлеченности. Прежде чем оформить заказ, стоит изучить рынок и сравнить цены. Возможно, та же позиция в другом магазине или на другом маркетплейсе окажется дешевле. Маркетплейсы берут с продавцов комиссию, а потому та же футболка на официальном сайте продавца может стоить меньше.

Правила покупки

У каждого маркетплейса свои условия оплаты. Одни площадки списывают деньги с карты после того, как покупатель забрал заказ. Другие — сразу при оформлении. Важно знать правило: оформление заказа не равно покупке.

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«Золотое правило — не считать покупку совершенной до момента, когда вы взяли товар из пункта выдачи. Вы всегда можете прийти, проверить продукт, посмотреть, примерить, и никто вам слова дурного не скажет за то, что вы отказались от покупки. Правда, маркетплейс может удержать за отказ какую-то плату», — отметила Касьянова.

Заказ товара через интернет относится к дистанционной торговле. В течение семи дней (если магазин не установил больший срок) вернуть можно все, кроме товаров, изготовленных на заказ. Закон — на стороне покупателя, заключила эксперт.