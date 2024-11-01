НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»

Источник:
ТАСС
263 1

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что «уничтожил» российский газопровод «Северный поток — 2», заблокировав его строительство.

«Я уничтожил "Северный поток — 2"», — приводит ТАСС заявление Трампа. При этом он добавил, что строительство «крупнейшего газопровода в мире» было «самой важной задачей России».

Так Трамп отреагировал на обвинения в симпатиях к России. Он назвал больными тех, кто считает его «российским шпионом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп или Харрис: кто из них хуже для России

Строить «Северный поток — 2» начали в 2018 году. Год спустя администрация Трампа ввела против проекта санкции. Строительство затянулось, затем появились проблемы с сертификацией газопровода. В итоге подача газа по нему так и не началась.

В сентябре 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли взрывы, в результате которых оба газопровода были разрушены.

Еще по теме
Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины
Небензя сообщил о массовом переезде украинцев в новые регионы РФ
Трамп или Харрис: кто из них хуже для России
Лавров оценил перспективы «ничьи» на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров
Российские войска взяли Цукурино
Представлен бесшумный танк Hyundai с водородным двигателем
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины
Зеленский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область
Кадыров полюбовался подаренным трактором Lamborghini
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
67
Российскую армию признали сильнейшей в мире
37
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
30
Путин заявил об участии офицеров НАТО в конфликте на Украине
28
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
25
Центробанк отложил выпуск новой 500‑рублевой купюры