Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что «уничтожил» российский газопровод «Северный поток — 2», заблокировав его строительство.

«Я уничтожил "Северный поток — 2"», — приводит ТАСС заявление Трампа. При этом он добавил, что строительство «крупнейшего газопровода в мире» было «самой важной задачей России».

Так Трамп отреагировал на обвинения в симпатиях к России. Он назвал больными тех, кто считает его «российским шпионом».

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Строить «Северный поток — 2» начали в 2018 году. Год спустя администрация Трампа ввела против проекта санкции. Строительство затянулось, затем появились проблемы с сертификацией газопровода. В итоге подача газа по нему так и не началась.

В сентябре 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли взрывы, в результате которых оба газопровода были разрушены.