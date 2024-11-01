Врачи напугали опасностью сдерживания чихания

Сдерживать чихание плохо, это может привести к множеству проблем со здоровьем, предупредили ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Чихание — мощнейший поток, сдерживать его нельзя», — строго сказала ведущая Елена Малышева.

В программе привели факт: скорость чихания составляет 160 метров в секунду.

Иммунолог Андрей Продеус перечислил опасные последствия, которые могут возникнуть, если чихнуть в себя: нейросенсорная тугоухость, фистула круглого окна — когда ломаются перегородки между костями черепа, ликворея — когда пробивается дырка, и ликвор выходит в мозг, пневмоцефалия, орбитальная эмфизема, ретробульбарная гематома, перелом костей глазницы, смещение зубного импланта, а также ишемический инсульт и инфаркт у пожилых.

Чихать нужно правильно — в одноразовую салфетку, которую сразу же необходимо выбросить, на крайний случай можно чихать в локоть.

Нельзя чихать в тканевый платок, на нем микробы будут активно размножаться. Также плохо — чихать в ладони, при таком способе инфекция будет распространяться.