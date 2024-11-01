НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врачи напугали опасностью сдерживания чихания

Источник:
Sibnet.ru
163 0

Сдерживать чихание плохо, это может привести к множеству проблем со здоровьем, предупредили ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Чихание — мощнейший поток, сдерживать его нельзя», — строго сказала ведущая Елена Малышева.

В программе привели факт: скорость чихания составляет 160 метров в секунду.

Иммунолог Андрей Продеус перечислил опасные последствия, которые могут возникнуть, если чихнуть в себя: нейросенсорная тугоухость, фистула круглого окна — когда ломаются перегородки между костями черепа, ликворея — когда пробивается дырка, и ликвор выходит в мозг, пневмоцефалия, орбитальная эмфизема, ретробульбарная гематома, перелом костей глазницы, смещение зубного импланта, а также ишемический инсульт и инфаркт у пожилых.

Чихать нужно правильно — в одноразовую салфетку, которую сразу же необходимо выбросить, на крайний случай можно чихать в локоть.

Нельзя чихать в тканевый платок, на нем микробы будут активно размножаться. Также плохо — чихать в ладони, при таком способе инфекция будет распространяться.

Еще по теме
Психолог объяснил опасность квадробинга
Должны ли болеть мышцы после тренировки
Что такое метаболический возраст человека
Инфекционист указал на главное отличие гриппа от других вирусов
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров
Российские войска взяли Цукурино
Представлен бесшумный танк Hyundai с водородным двигателем
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины
Зеленский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область
Кадыров полюбовался подаренным трактором Lamborghini
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
67
Российскую армию признали сильнейшей в мире
37
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
30
Путин заявил об участии офицеров НАТО в конфликте на Украине
28
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
25
Центробанк отложил выпуск новой 500‑рублевой купюры