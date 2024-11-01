Надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Прибавка ждет также отметивших 80-летний юбилей.

Эти выплаты летчикам и шахтерам положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Доплату формируют из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели.

По закону размер выплат представителям этих профессий корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

В ноябре фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в октябре отметили 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.