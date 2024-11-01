Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины

Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает
недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в российско-украинском
конфликте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», — сказал Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.
Он отметил, что это не может не вызывать недоумения на фоне
заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги»,
— сказал
В то же время Лавров отметил, что Россия ценит усилия Турции по содействию
урегулированию украинского кризиса. «Именно турецкая сторона весной 2022 года
предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева,
способствовала заключению зерновой сделки», — подчеркнул министр.
«Стамбульские переговоры "похоронили" англосаксы,
запретив Владимиру Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить
боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон», — напомнил
Лавров.