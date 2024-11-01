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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в российско-украинском конфликте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», — сказал Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

Он отметил, что это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — сказал

В то же время Лавров отметил, что  Россия ценит усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса. «Именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению зерновой сделки», — подчеркнул министр.  

«Стамбульские переговоры "похоронили" англосаксы, запретив Владимиру Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон», — напомнил Лавров.

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