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Сколько яиц можно съедать в день

Источник:
«Газета.ру»
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Яичные желтки содержат много холестерина, но не приносят особого вреда, поэтому здоровому человеку можно съедать одно яйцо в день, рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Москве Анна Симбирцева.

Долгое время врачи предостерегали от употребления куриных яиц из-за опасений об избытке холестерина. Но крупные международные исследования и мета-анализы показали, что холестерин не повышает риски заболеваний сердца и сосудов, пояснила «Газете.ру» Симбирцева.

«Поэтому здоровому человеку можно съедать одно яйцо в день, то есть семь в неделю. Если у человека очень высокий риск болезней сердца и сосудов, он может исключить желтки из диеты после консультации с врачом», — уточнила врач.

Некоторые исследования связывают регулярное употребление яиц со снижением риска инфаркта. Этот продукт при низкой калорийности и небольшом содержании вредных насыщенных жиров богат белком, незаменимыми аминокислотами, антиоксидантами, витаминами.

«Важен и способ приготовления. Лучше избегать яичниц на сливочном масле, колбасок, бекона и других источников трансжиров», — предупредила врач.

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Жизнь #Еда
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