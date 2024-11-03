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Психиатр развенчала мифы об алкогольной белой горячке

Источник:
Sibnet.ru
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Белая горячка возникает вследствие нейрохимических дисбалансов, которые провоцирует внезапное прекращение употребления алкоголя, рассказала врач-психиатр, руководитель психиатрической службы Mental Health Center Анна Корендюхина.

Алкогольный делирий, или белая горячка, — это тяжелое состояние, возникающее в результате прекращения употребления алкоголя, то есть возникновения синдрома отмены, пояснила врач в интервью «Ленте.ру».

По ее словам, это состояние обычно возникает у людей, которые хронически злоупотребляют алкоголем и внезапно снижают или прекращают его прием. Вопреки разговорам, горячка не наступает в момент сильного опьянения, а обычно начинается через 48 часов после резкого прекращения употребления спиртного.

Для белой горячки характерен размашистый тремор конечностей, галлюцинации и медленная невнятная речь. Эти симптомы сопровождаются признаками дисфункции печени, такими как желтуха, то есть пожелтение глазных склер, и асцит — скопление жидкости к брюшной полости.

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Жизнь #Здоровье
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