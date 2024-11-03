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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский бесшумный миномет 2Б25 «засветился» в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Российский бесшумный миномет 2Б25 «Галл», которым вооружены подразделения российского спецназа, «засветился» в зоне специальной военной операции. 

Телеграм-канал «Уголок Ситха» опубликовал фото миномет 2Б25 «Галл», сделанное в районе боевых действий. Им вооружен спецназ, поэтому он раньше не «светился» в зоне СВО.

2Б25 «Галл» — бесшумный носимый 82-мм миномет. Огонь из него можно вести как с открытых, так и с закрытых позиций. Он способен поражать цели на дистанции до 1200 метров. Скорострельность миномета достигает 15 выстрелов в минуту.


Уникальность миномета «Галл» заключается не только в бесшумности, но и в отсутствии пламени и дыма при выстреле. Противник не может определить откуда в него летят мины. Это делает 2Б25 идеальным оружием для диверсионных операций в тылу противника.

Благодаря небольшой массе (13 килограммов) и габаритам, переносить миномет в состоянии всего один номер расчета, второй — переносит мины к нему. Это позволяют спецназовцам скрытно переносить его и использовать внезапно для противника.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать