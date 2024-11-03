Российский бесшумный миномет 2Б25 «засветился» в зоне СВО

Российский бесшумный миномет 2Б25 «Галл», которым вооружены подразделения российского спецназа, «засветился» в зоне специальной военной операции.

Телеграм-канал «Уголок Ситха» опубликовал фото миномет 2Б25 «Галл», сделанное в районе боевых действий. Им вооружен спецназ, поэтому он раньше не «светился» в зоне СВО.

2Б25 «Галл» — бесшумный носимый 82-мм миномет. Огонь из него можно вести как с открытых, так и с закрытых позиций. Он способен поражать цели на дистанции до 1200 метров. Скорострельность миномета достигает 15 выстрелов в минуту.

Уникальность миномета «Галл» заключается не только в бесшумности, но и в отсутствии пламени и дыма при выстреле. Противник не может определить откуда в него летят мины. Это делает 2Б25 идеальным оружием для диверсионных операций в тылу противника.

Благодаря небольшой массе (13 килограммов) и габаритам, переносить миномет в состоянии всего один номер расчета, второй — переносит мины к нему. Это позволяют спецназовцам скрытно переносить его и использовать внезапно для противника.