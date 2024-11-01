Реестр с электронными повестками в армию начал работу в Россию

Второй этап внедрения Единого реестра воинского учета начался в России, На первом этапе Минцифры должно было создать систему и передать ее Минобороны, которое будет загружать в него данные о военнообязанных.

Второй этап подразумевает, что реестр считается заработавшим, хотя в сентябре Минцифры отметило, что его полноценное использование возможно «не раньше 2025 года», приводит РБК соответствующее постановление правительства.

С 1 ноября военкоматы будут решать большинство вопросов, связанных с воинским учетом, автоматически. Работодатели тоже должны использовать реестр воинского учета для передачи сведений в военкоматы о военнообязанных сотрудниках.

Информация, которую будут вносить в реестр, содержит в том числе личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья.

Создание реестра предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Повестки, помимо традиционных способов, будут приходить в электронной форме и считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток.