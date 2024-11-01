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ЦБ ужесточил выдачу потребкредитов под залог автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России повысил надбавки по потребительским кредитам под залог транспортных средств, это коснется заемщиков с ПДН (предельной долговой нагрузкой) более 50%, сообщил регулятор.

«Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и регулятивный арбитраж, Банк России повышает с 1 ноября 2024 года макропруденциальные требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств», — сказано в сообщении.

Повышение надбавок в сегменте ПДН более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой, пояснил ЦБ.

Банк России отметил расширение практики предоставления банками нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств.

Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов, уточнил ЦБ.

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