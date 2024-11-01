Зеленский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область

Украина не намерена захватывать российскую территорию, но вторжение в Курскую область может оказать влияние на окончание конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — приводит РБК заявление Зеленского.

В августе президент России Владимир Путин сказал, что после вторжения на территорию Курской области ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может

Позднее российский лидер отметил, что операция Киева в Курской области провалится, и после этого Украина захочет перейти к переговорам.