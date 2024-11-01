Украинский президент Владимир Зеленский в бешенстве из-за переезда граждан Украины из стран Запада в регионы, вошедшие в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В Интернете множество роликов о том, как украинские мужчины, все-таки просачиваясь за границу, радостно поздравляют друг друга с бегством из "концлагеря Зеленского". Немало из них при этом выбирают Россию», — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, только за год, с февраля 2022 по февраль 2023 года, в Россию прибыло 5,3 миллиона украинских беженцев. «Сейчас их у нас значительно больше», — добавил постпред.

«При этом у Зеленского и его клики вызывает бешенство тот факт, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов осенью 2022 года», — подчеркнул дипломат.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг.