НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Небензя сообщил о массовом переезде украинцев в новые регионы РФ

Источник:
ТАСС
213 0

Украинский президент Владимир Зеленский в бешенстве из-за переезда граждан Украины из стран Запада в регионы, вошедшие в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В Интернете множество роликов о том, как украинские мужчины, все-таки просачиваясь за границу, радостно поздравляют друг друга с бегством из "концлагеря Зеленского". Немало из них при этом выбирают Россию», — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, только за год, с февраля 2022 по февраль 2023 года, в Россию прибыло 5,3 миллиона украинских беженцев. «Сейчас их у нас значительно больше», — добавил постпред.

«При этом у Зеленского и его клики вызывает бешенство тот факт, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов осенью 2022 года», — подчеркнул дипломат.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область
ВСУ начали применять дроны‑камикадзе Switchblade 600
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Кучма заявил о недовольстве украинцев повальной мобилизацией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров
Российские войска взяли Цукурино
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский объяснил вторжение ВСУ в Курскую область
Небензя сообщил о массовом переезде украинцев в новые регионы РФ
Ozon отключит оплату после получения
Появлению автопилота у Lada помешала разметка на дорогах
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Между партнёрами? 😄 У страны с низкой социальной ответственностью много партнеров. Но кто же её замуж...

Asd10

Дрова на зиму колоть, быть может?? А если тебе серьезно объяснить, то только для того, чтоб пендосов...

mosquito__2010

судя по невнятному блеянию байдена о нанесении стратегического поражении россии они у них из чугуна и...

mosquito__2010

штаты тоже недоумевают от борзости их подопытных