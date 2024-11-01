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Популярных блогеров соберут в реестре

Источник:
Sibnet.ru
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Новые обязанности для организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и владельцев социальных сетей вступают в силу с 1 ноября 2024 года.

Владелец публичного канала в интернете, чей объем аудитории составляет более 10 тысяч пользователей, теперь должен передать в Роскомнадзор минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные.

Это можно сделать через портал «Госуслуг», сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в социальной сети. После включения публичного канала в реестр он получит специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в реестре.

Если публичный канал присутствует в указанном реестре, то он сможет размещать рекламу российских компаний и принимать донаты от пользователей. В противном же случае паблик осуществлять такую деятельность не сможет, а другим нельзя будет репостить сообщения канала.

Все данные владельца ресурса будут храниться в зашифрованном виде. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет.

Требования касаются площадок из реестра соцсетей, который ведет Роскомнадзор. В него входят 15 платформ: Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, Rutube, Х, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord, Likee, LiveJournal, «Пикабу», «Дзен» и Yappy.

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